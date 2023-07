LIVE Italia-Serbia 7-7 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | fase calda del match

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’19” Fallo in attacco di Bruni. 4’38” Martinovic ci punisce dall’angolo. Qui in difesa si poteva fare di più.7-7. Botta e risposta. 5’04” Splendida superiorità numerica sfruttata dal Settebello. Ottima circolazione di palla, Velotto raccoglie e va a segno dall’angolo.7-6. 5’27” Immediato pareggio di Jaksic, che ha sfruttato subito l’espulsione di Dolce (la seconda).6-6. 5’43” Eccolo il gol in superiorità numerica! Assist al bacio di Echenique, Presciutti raccoglie nei 2 metri e non può sbagliare.6-5. 6’11” Del Lungo devia sulla traversa la bomba di Radulovic. 6’50” Non ci siamo, il Settebello neanche ha tirato con ...

The Weeknd sarà inmercoledì 26 e giovedì 27 luglio a Milano , all'Ippodromo La Maura: un ... I duetenuti dall'artista a Nizza, in Francia, lo scorso 22 e 23 luglio sono le perfette linee ...... che già si proponeva come il nuovo "alfiere nero" della politica spagnola , sulla scia dell'onda di estrema destra che si sta affermando in gran parte d'Europa, dall'alla Francia, dalla ...divisa in due: pioggia e forte vento al Nord, afa al Sud. Nuovo violento temporale nella notte su Milano e la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Un treno è stato fatto evacuare a ...

LIVE Italia-Serbia 6-6, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: fase calda del match OA Sport

(Adnkronos) - Quarta puntata questa sera di 'Radio Norba Cornetto Battiti Live', l'evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Tanti gl ...Come per gli altri eventi, il gruppo si esibirà anche stasera a partire dalle 21.00 in un live che durerà circa due ore. Ecco tutte le informazione su come arrivare allo stadio. In metropolitana Linea ...