LIVE Italia-Serbia 14-15 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | Settebello eliminato ai rigori

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 10.51 8/13 per l’in superiorità numerica, 7/12 per la. 10.50 4 gol per Rasovic, nominato MVP della partita. Per l’3 reti di Di Fulvio, 2 Cannella, 2 Bruni, 2 Di Somma, 1 Presciutti, 1 Velotto. 10.49 La partita è stata equilibratissima, nessuna delle due squadre ha mai raggiunto un doppio vantaggio. Isono stati il giusto finale. 10.48 Dopo l’oro del 2019 e l’argento del 2021, ilè fuori dalle semifinali come era accaduto per l’ultima volta nel 2017. 10.47 Sfuma per ora il pass olimpico per l’. Bisognerà riprovarci agli Europei 2024 o, come ultima chance, ai2024. 10.46 ...