LIVE Italia-Serbia 0-1 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | Settebello contratto in avvio

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’10” Gol della. Ripartenza letale, Jaksic castiga del Lungo.0-1. 5’26” Non riesce nemmeno a tirare ilin questa azione. 5’53” Del Lungo pronto sulla conclusione di Jaksic. 6’12” Alto il tiro di Echenique dopo aver ribalzato sull’acqua. 6’38” Esce la conclusione di Rasovic dalla distanza, deviata da Presciutti. 7’02” Rasovic recupera il possesso per la. 7’19” Fallo in attacco anche di Ubovic. 7’33” Fallo in attacco di Bruni. Subito un pressing asfissiante della. Di Fulvio vince il primo sprint. Possesso per l’. INIZIATA! 9.28 Calottina bianca per il, blu per la ...