L’Italia si tropicalizza ma le città possono adattarsi a costo quasi zero Breve guida di un geologo e un urbanista

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 25 luglio 2023) Non esiste una ricetta unica per tutto il Paese, ma servono piani ad hoc per ogni. Spesso bastano misure semplici, che hanno benefici sule lungo periodo. Il parere delAntonello Fiore (presidente SIGEA) e dell'architetto eAndrea Filpa (Roma Tre)