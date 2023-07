L' Italia dei sì Progetti e grandi opere Così Salvini rinnova la Lega

(Di martedì 25 luglio 2023) Matteolancia di fatto la campagna elettorale per le elezioni europee del 2024. E lo fa con un evento il cui titolo già dice tutto: 'L'dei si'.'. Il leader leghista e vicepremier ha parlato a tutto campo, partendo ovviamente dai suoi dossier... Segui su affarni.it

verso lo stato d'emergenza, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che ... Musumeci riferirà sulla situazionedanni. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il ...Pomezia, la porta di accesso al Territorio Redento Alle propagginiColli Albani, Pomezia nasce ... servizi e spazi adeguati ad accogliere i coloni che arrivano da ogni parte d'. Secondo i ...Ponendo lo sguardo sul nostro Paese, l'si presenta come un territorio estremamente variabile ... può essere distinto in tre differenti unità litologiche (la litologia consiste nello studio...

“L'ITALIA DEI SÌ” Progetti e grandi opere per il Paese | mit MIT

Il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini presenta una interrogazione sulla situazione dei rifiuti a Faenza, in seguito alle raffiche di vento che hanno investito la città. Grillini sottolinea le ...La sua famiglia proviene dall’isola greca assalita dalle fiamme "I parenti mi tengono aggiornato: io sono tornato pochi giorni fa. Lo spavento è forte, ma c’è grande collaborazione tra i cittadini".