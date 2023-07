L’invincibile estate del K Festival

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 luglio 2023) Così l’abbiamo fatto davvero. Quando Christian Rocca, nel cuore dell’inverno, mi ha telefonato per propormi un’invincibile, ho detto sì senza prevedere molto di quello che sarebbe accaduto. Sapevo solo che qualcosa di simile era già successa: dieci anni fa, quando mi aveva chiesto di recensire un romanzo di seicento pagine appena uscito in America che avrebbe a breve vinto il Pulitzer (a me che non avevo mai scritto su un giornale), e tre anni fa, quando mi aveva chiamato per propormi di curare insieme una rivista letteraria, di carta, di soli racconti, proprio mentre le librerie chiudevano per la pandemia. Dunque, eccoci a festeggiare i sei numeri di K – sul palco ho detto sempre cinque, perché sbaglio tutti i calcoli, sempre – in un luogo caro a entrambi e strabiliante per tutti: il tempio di Afrodite a Segesta. All’ombra di colonne divine, così piccoli noi a ...