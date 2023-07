È iniziato il Japan Tour dell'. I nerazzurri sono atterrati a Osaka e hanno svolto la prima seduta di allenamento. La squadra di Inzaghi sarà impegnata in giappone fino al 1 agosto e disputerà due amichevoli: la prima il 27 ......prossimi giorni visite e firma col Genoa ( I DETTAGLI ) 10.00 - L'Olympique Marsiglia siad ... 11.46 - Il portiere dell'Ionut Radu è vicino al prestito al Bournemouth ( I DETTAGLI ) 11.28 -...Sullo sfondo la bomba dall'Inghilterra: sulle tracce di Mbappé ci sarebbe addirittura l'. Su tutto una certezza, di certo la telenovela Mbappé non è destinata a finire in breve tempo e i colpi ...

L'Inter si prepara alla sfida con l'Al Nassr dell'ex Brozovic: il primo allenamento a Osaka La Gazzetta dello Sport

Nelle ultime ore sono rimbalzate dall'Argentina le voci su un'offerta dell'Inter per avere Emiliano Martinez come sostituto di André Onana, ma non ci ...