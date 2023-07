L’India chiede di tagliare una scena del nuovo film di Christopher Nolan Oppenheimer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Con i blockbuster – che siano libri o– la polemica è sempre dietro l’angolo. La citazione di un brano del Bhagavad Gita, testo sacro dell’induismo, in unadi sesso deldi, ha suscitato indignazione nella destra induista indiana, che accusa il biopic di offendere i sentimenti religiosi. L’ultima opera del regista inglese – arrivata in sala in quasi in tutto il mondo – ricostruisce la vita del “padre della bomba atomica” Robert, il fisico, dopo lo scoppio della prima bomba nucleare, recita alla sua amante alcuni versi del dio Krishna: “Sono diventato la morte, il distruttore dei mondi”.aveva studiato il Sanscrito e citava spesso brani in lingua originale. La...