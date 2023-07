LG XBOOM Go XG9Q Cassa Bluetooth 80W scontata di 177€

Leggi su pantareinews

(Di martedì 25 luglio 2023) LGGodi, lacon potenza da 80W ha un’autonomia di 24 ore ed è impermeabile fino a un metro di profondità. Si tratta di unaportatile di alta qualità e grande possibilità di personalizzazione con app per la gestione anche dei led e della luce stroboscopica. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Nilox X8 Plusdi 300€ LGGodiSe cerchi una...