LeBron James | Tmz | il figlio Bronny ha avuto un arresto cardiaco in campo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) –, 18ennemaggiore di, è stato colpito da unieri mentre si allenava a Usc, il college con cui giocherà nel campionato Ncaa. Lo riferisce Tmz.com, affermando che ieri il giocatore si è sentito male durante un allenamento. "Lo staff medico è stato in grado di soccorrerlo e di trasportarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privaci per la famiglia, forniremo aggiornamenti quando ci saranno altre informazioni", ha detto un portavoce della famiglia. "e Savannah (moglie di, ndr.) vogliono pubblicamente ringraziare lo staff medico e tecnico di Usc per il lavoro incredibile e per ...