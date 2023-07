LeBron James | arresto cardiaco per il figlio Bronny | la ricostruzione dei fatti

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 25 luglio 2023), spavento pazzesco per il big della NBA:per il, momenti di paura per il giocatore e per la famiglia. Momenti di vero terrore per, stella della NBA che in queste ultime ore è stato colpito da un dramma familiare che poteva diventare una vera tragedia. L’ultim’ora che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.