Leao | “Voglio la Champions con il Milan Mi sento sempre più leader”

SU- 'Lo conosco da un po', ci siamo incontrati la prima volta che abbiamo giocato Svizzera - ... Sono ragazzi simpatici, alla mano, con un atteggiamento positivo e quello cheè entrare a ...Okafor ha poi parlato di: 'Rafa lo conosco fuori dal campo: dopo le partite di Champions ... Sono duttile, posso giocare come prima punta o in un attacco a due,sfruttare la mia velocità e ...- 'Da quando il Milan si è interessato a me, ho chiesto a Rafa qualche informazione e mi ha ... Eaiutare il Milan a scrivere storie speciali e a vincere. Grazie per avermi permesso di ...

Leao: "Voglio stare al Milan e vincere la Champions. Orgoglioso della 10, mi sento leader e aiuto i... Milan News

L'ultimo colpo del Milan, in attesa di Samuel Chukwueze. Queste le dichiarazioni di Noah Okafor nella sua prima intervista, rilasciata a MilanTv, dopo la firma del contratto che lo lega al Diavolo sin ...Prima intervista in rossonero per l'attaccante svizzero: "Quando ho ricevuto la notizia dell'interesse del club ero scioccato" ...