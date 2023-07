Rafaeldichiara amore al Milan e intanto si diverte in allenamento durante la tournée americana. Il portoghese ha raccontato nella nostra intervista di voler vincere tutto con i rossoneri, ma perde la ...... ma l'esterno destro del Villarreal, ildi destra, non sarà certamente l'ultimo colpo in questa sessione di calciomercato rossonero. Intantoin cima all'agenda della dirigenza di via Aldo ...Nel 2018 esordisce nei professionisti e in prima squadra nel Basilea dovesino al 2020. Dal ... Se vogliamo come esterno è più simile a. È molto veloce, ha un cambio di passo notevole, quando ...

Leao resta per vincere, ma la sfida ai rigori la vince De Ketelaere: le ultime da Los Angeles La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Milan, Chukwueze atteso a Milano. Musah nel mirino. Caccia a un attaccante giovane: da Ekitike a... I nomi ...Attenzione al futuro del francese, che potrebbe stravolgere i piani del Milan. I tifosi tremano di fronte a questo clamoroso scenario ...