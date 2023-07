Le storie dei negozi che rinunciano al contante “Con il pos meno rischi di furto | transazioni veloci e dimostriamo di voler combattere il nero”

(Di martedì 25 luglio 2023) “Ho fatto un’analisi costi-benefici e facendo affidamento solo sui pagamenti elettronici ci guadagnamo”. Non ha dubbi Vittorio Borgia, proprietario della catena di pasticcerie milanesi Baunilla: la moneta digitale conviene a tutti, tanto che da settembre 2022 i suoi locali sono cashless. Carte di credito e di debito sono gli unici mezzi di pagamento accettati. Le motivazioni sono le stesse per ristoranti, locali, teatri e centri culturali che hanno deciso di mettere al bando le banconote: azzerare i costi del, abbattere quelli di gestione, maggiore sicurezza e dare un segnale di supporto al contrasto all’evasione. Un passo avanti – Mentre il governo (in ritardo) cerca un accordo per abbassare le commissioni Pos, i locali cashless possono sembrare una provocazione. Invece, per dirla con il linguaggio della politica, spesso “l’Italia del fare” è avanti rispetto ...

