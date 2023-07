Le regole sulle Tecniche di evoluzione assistita sono l’ennesimo regalo all’industria agrochimica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 5 luglio la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure “per un uso più sostenibile delle risorse”, pacchetto che regolamenterà l’uso delle New Genomic Techniques (Ngt), in italianodi(Tea). Queste abbracciano un ampio raggio di metodiche, che vanno dall’induzione artificiale di mutazioni, alla possibilità di trasferire geni da un individuo a un altro, purché sessualmente compatibili. In altre parole, con le Tea il passaggio di materiale genetico è consentito in quei casi in cui potrebbe avvenire in modo spontaneo. Vengono quindi escluse quelle possibilità in cui viene trasferito un gene tra individui appartenenti a specie molto diverse, addirittura a regni distinti, come accade con gli Ogm. Secondo la Commissione le nuovedi riproduzione individuate nella ...