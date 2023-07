Le giovanili dell’Atalanta si preparano sull’altopiano Allenamenti aperti

Gli esordi al Catania e l'arrivo in Serie AFece lenel ... L'esperienza al Lecce, all'e al CesenaAncora Serie A, ... ma quanto il tecnico'epoca Braglia scelse un cambio di modulo,...... i suoi esordi sono nelle, contesto in cui però mai arrivò a giocare in prima squadra. Tuttavia le coppe che vinse in carriera sono proprio quelle del periodo della primavera ...... arrivato nellea 18 anni, si prese subito la Prima ... gli esordi'estremo difensore lo vedono protagonista con due ... Antonio Cabrini (Cremonese,, Bologna) - Anche lui fu emblema ...