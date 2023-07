le chiappe | un tema politico - il video di due turiste che scorrazzano in bici sul lungomare di

(Di martedì 25 luglio 2023)in bikini suldi gallipoli Estratto da www.leggo.itincletta con pareo e bikini sudi Gallipoli, nonostante l'ordinanza comunale per la tutela del decoro urbano. IlÈ quanto ha denunciato ...

turiste in bikini sul lungomare di gallipoli Estratto da www.leggo.it Turiste in bicicletta con pareo e bikini su lungomare di Gallipoli, nonostante l'ordinanza comunale per la tutela del decoro ...Il Festival è arrivato sempre là dove accade di essere liberi di affrontare ogni. QUI il ... Matteo Porru, Claudia Pupillo, Ciro Auriemma; Maria Francesca, Vins Gallico, Valentina ...... forze dell'ordine, una rappresentanza di sindaci e ilscottante era, la chiusura della Sgc "... Fin qui tutto a posto, l'estate è iniziata, tutti al mare a mostrar lechiare ed a fare file ...