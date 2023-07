L’attore Elijah Wood non ha consigliato a Zelensky di disintossicarsi

Leggi su facta.news

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 21 luglio 2023 è stato condiviso un post su Facebook secondo cui «hollyiano, noto per il film “Il Signore degli Anelli”, in un video si è rivolto al presidente dell’Ucraina per consigliargli di sottoporsi a cure per la dipendenza da droghe e alcol». Nel post è presente anche il filmato in cui appareche, in un breve discorso in inglese, saluta una persona di nome Vladimir e la incoraggia a prendersi cura di se stesso, facendo riferimento a «una sorta di forte dipendenza da droghe e alcol» e concludendo con «voglio solo assicurarmi che tu riceva aiuto». In sovrimpressione compare il logo “TMZ”, il tag “official”, la bandiera dell’ucraina e il link che riporta al sito internet Hazelden Betty Ford. A fine filmato ...