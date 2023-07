L’arte cinese contemporanea in mostra alla Fabrica del Vapore

Leggi su newsagent

(Di martedì 25 luglio 2023) Fino a poco tempo fa la Cina sembrava un luogo remoto, distante, misterioso. Improvvisamente tutto ciò che accade in Cina riguarda anche noi, direttamente o indirettamente. E lo sviluppo, spasmodico e repentino della Cina, non può non riguardare anche il mondo del. Prova ne è ladal titolo “Cina, la nuova frontiera del” che si puo’ visitare fino all’8 ottobreFabbrica del. L’esposizione è suddivisa in sei sezioni al fine di ripercorrere il percorso evolutivo del. Interessanti le sale del dopo anni ’80, caratterizzati da una forma di Pop Art definita pop-cinica,in cui si impongono artisti che vanno scoprendo nuove forme di espressione, più consapevoli ma non per questo meno eclettici. L’uso della tradizione si sposa con le ...