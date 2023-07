L’argento del ritorno mondiale | Quadarella | “Una medaglia per la mia famiglia”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 luglio 2023) Fukuoka – Un colore che mancava quello delnei 1500 stile libero per Simona, dopo tantissimi ori vinti in specialità e quel bronzo iridato del 2017 che l’ha portata alla conoscenza del mondo intero. E’ tanta la gioia per un alloro che ha messo al collo con tanto cuore. (leggi qui) L’Azzurra, pluricampionessa, europea del mezzofondo, insieme al bronzo olimpico, è molto soddisfatta dellaai Mondiali di Nuoto a Fukuoka: “Unamolto bella, che dedico alla mia. Non mi hanno mai lasciata sola”. Dice Simona ai microfoni di Raisport. Foto Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...