Nell'intervistasi è soffermato sul rapporto speciale con Catanzaro, squadra nella quale ha militato per tanti anni. Una città che gli ha anche conferito la cittadinanza onoraria: "Sono ...18.45 - Ufficiale il passaggio di Okafor dal Salisburgo al Milan ( l') 17.48 - L'... 'Infortunio alle spalle, è pronto e domani raggiungerà il Milan negli USA 14.20 - Lucaestende il ...... ' Non mi aspettavo l'in questa occasione . Ci tenevo a ringraziarla per questo ... 2028 (con opzione per un altro anno) EMRE CAN Borussia Dortmund Scadenza nuovo contratto: 2026 LUCA...

L'annuncio di Ranieri 'Credo che chiuderò la mia carriera a Cagliari' Tiscali

Fasi finali per il trasferimento di Eldor Shomurodov dalla Roma al Cagliari: come riportato dal Corriere dello Sport, trattativa conclusa per un prestito con diritto di riscatto, con l'attaccante (non ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...