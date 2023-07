(Di martedì 25 luglio 2023) L'ditorna are, dopo settimane di apnea dovute dal sovraffolamento del centro. Sono infatti 413 iche sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, che ...

L'hotspot ditorna a respirare, dopo settimane di apnea dovute dal sovraffolamento del centro. Sono infatti 413 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, che giungerà in serata a ...Immigrazione, salari, europa. Cosa ci dicono le due isole Da un lato,, con l'hotspot che siper l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi e della commissaria Ue agli affari interni Ylva Johansson. Dall'altro, Ventotene, dove Elly Schlein porta la ...Immigrazione, salari, europa. Cosa ci dicono le due isole Da un lato,, con l'hotspot che siper l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi e della commissaria Ue agli affari interni Ylva Johansson. Dall'altro, Ventotene, dove Elly Schlein porta la ...

Lampedusa si svuota: 413 migranti trasferiti a Porto Empedocle, l’hotspot respira Globalist.it

Sono 413 i migranti dell’hotspot di Lampedusa che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre lo spostamento, effettuato dalla polizia, è ...Gli altri 300 Migranti che stanno arrivando, nel frattempo, da Lampedusa entro oggi verranno portati via con i pullman. A disporre la raffica di spostamenti, per svuotare l’area di transito di Porto ...