L’amministrazione Biden che ha respinto gli immigrati fa causa al Texas | togliete quelle boe anti-immigrazione dal fiume

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo avermigliaia dialla frontiera nonostante le promesse che avevano galvanizzato l’estrema sinistra Usa durante la campagna elettorale, orafaal, Stato repubblicano per tradizione, imponendogli di rimuovere immediatamente una barriera di gigantesche boe arancioni posizionate lungo ilRio Grande per impedire ai clandestini provenienti dal Messico di entrare negli Stati Uniti. Il governo federale statunitense ha richiesto, attraverso il Dipartimento di Giustizia, capeggiato dal fedelissimo di, Garland, un’ordinanza giudiziaria che vieti aldi installare ulteriori barriere nele obblighi le autorità statali a rimuovere ...

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joeannuncerà oggi la costruzione di un nuovo monumento ... ha affermato'esecutivo ... Anche lei sarà onorata dal monumento voluto dall'Usa. ...Clauser aveva già criticatoin tema di politiche climatiche, ma il Fondo monetario internazionale e Pablo Moreno rispondono a logiche di schieramento; e poco importa che il ......'idea di un dialogo "tra pari" nel rapporto con i Paesi di quella parte del continente, è assolutamente in linea con'atteggiamento dell', che non perde occasione per ...