Lamborghini | il libro che celebra i 60 anni del Marchio

, il, le parole di Stephan Winkelmann " In questotroverete tanti temi che coinvolgono Automobilie che rappresentano una fotografia di chi siamo e di come ...60 anniversario : Automobilie Rizzoli presentano ilche celebra i sessant'anni dell'azienda, dell'autore Antonio Ghini . Ilè il più completo compendio ...... in pole position l'inespugnabile Stephan Winkelmann di Automobilicon 228.000 follower,... fondatore di Pubblico Delirio e autore per FrancoAngeli delSocial CEO. Reputazione digitale ...

Lamborghini, 60 anni di storia in un libro - Ruoteclassiche Ruoteclassiche

Realizzato da Antonio Ghini ed edito da Rizzoli, il volume racconta in 256 pagine l'epopea del marchio di supersportive, anche attraverso fatti e curiosità inediti Il volume, realizzato da Antonio Ghi ...Automobili Lamborghini e Rizzoli hanno presentato “Lamborghini”, un libro nato per celebrare i sessant’anni dell’azienda. L’autore Antonio Ghini vuole ...