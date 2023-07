L’Al-Nassr pareggia col PSG prima dell’Inter | lotta tra 4 ex a Osaka

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023) Finita 0-0 Al--PSG a. Giovedì sarà il turnoesordire in Giappone. In campo anche quattro ex nerazzurri, tre dal 1? TANTI EX ? Poco spettacolo tra Al-e PSG, match finito a reti inviolate. Ain campo da una parte Marcelo Brozovic e Alex Telles, daltro Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Scontro ex fratricida. Sia il croato che lo slovacco e il marocchino sono partiti dal primo minuto lasciando poi il campo quasi in contemporanea: Skriniar e Hakimi al minuto 61, Brozovic al 66?. Tra gli ex nerazzurri, appunto, anche Telles, entrato però nella ripresa al 54?. Tra giovedì 27 e martedì 1 agosto, l'Inter farà una piccola rimpatriata.