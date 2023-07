(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Tornaed in occasione della sua quinta edizione intitolata "lis Historia", presenta un'anteprima del ricco programma che trae ispirazione proprio dall'opera omonima di Plinio il Vecchio. L'evento si svolgerà nella città didal 16 al 24 settembre, con una serie di, incontri, installazioni ed eventi diffusi in luoghi storici, inediti o dimenticati della città e del territorio circostante. Il programma delcomprende diverse sezioni tematiche. "Back to Nature" presenterà una selezione di opere, progetti, oggetti e complementi d'arredo provenienti da diverse realtà, tutti accomunati da un'ispirazionele che attraversa epoche e ...

TornaDesign Festival ed in occasione della sua quinta edizione intitolata "Naturalis Historia", presenta un'anteprima del ricco programma che trae ispirazione proprio dall'opera omonima di Plinio ...Informazioni: www.lovevda.it Leggi Anche Irlanda: un tour tra i sapori dell'Isola di SmeraldoWINE FESTIVAL,- Appuntamento a, nella centralissima Piazza Cavour da venerdì 28 a ......- Co) La premiazione di Scritture di Lago 2023 è prevista per giovedì 28 settembre alle 18 a, ... Alessandro Storti per Libero scorre il fiume edito da Nord; Luca Briasco per Moonedito Giulio ...

Lake Como Design Festival 2023: l'armonia tra arte, design e natura ... Adnkronos

Home Adn Kronos Lake Como Design Festival 2023: l’armonia tra arte, design e natura, le mostre ...Quel che sorprende di Nada, in concerto il 30 luglio per il Lake Como Varenna Festival, non è che abbia vinto Sanremo nel 1971 con Il cuore è uno zingaro ma piuttosto che non abbia mai ricevuto la Tar ...