Lafiosca Assiteca-Howden | ‘raccogliamo 10% mercato assicurativo’

Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Come Assiteca-Howden raccogliamo circa il 10% del mercato del credito a livello di raccolta premi e i nostri ...'Siamo in una fase di decompressione della crescita,i fatturati iniziano ad avere qualche segnale di rallentamento, le aziende fanno fatica a trovare spazio in mercati anche nuovi' “Per chi come ...