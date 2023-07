Lafiosca Assiteca-Howden | ‘pandemia ha creato dinamicità mercato assicurativo’

(Di martedì 25 luglio 2023) Il responsabile Divisione crediti commerciali del Gruppo di brokeraggio assicurativo, 'oggi l’approccio che abbiamo si basa su tre elementi professionalità, prossimità e proattività' “Ilassicurativo nel ramo credito per definizione è molto statico, la pandemia haperò, con l’ingresso di nuove compagnie”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Girolamo, responsabile Divisione crediti commerciali. “A noi specialisti della gestione dei rischi – spiega – il Covid ha insegnato a rivedere i meccanismi di valutazione. Oggi l’approccio che abbiamo si basa su tre elementi: professionalità, prossimità e proattività. Non verifichiamo solo le necessità assicurative delle aziende, ma ragioniamo con loro per rivedere tutti i processi ...

A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Girolamo, responsabile Divisione crediti commerciali- Howden, leader italiano nella gestione dei rischi d'impresa e primario ...A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Girolamo, responsabile Divisione crediti commerciali- Howden. 'A noi specialisti della gestione dei rischi - spiega - il Covid ha ...A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Girolamo, responsabile Divisione crediti commerciali- Howden, primario Gruppo italiano e internazionale di brokeraggio ...

Lafiosca (Assiteca-Howden), 'pandemia ha creato dinamicità ... Utilitalia

Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Per chi come Assiteca-Howden deve analizzare il rischio è importante capire come si muovono le imprese per poterle supportare nel loro sviluppo. Per noi ...Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Come Assiteca-Howden raccogliamo circa il 10% del mercato del credito a livello di raccolta premi e i nostri clienti rappresentano tutte le categorie ...