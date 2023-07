L' aeroporto di Catania tornerà in piena operatività la prossima settimana

Leggi su agi

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - "Da domani l'dell'dipasserà da otto a dieci voli all'ora (5 partenze e 5 arrivi), mentre da martedì primo agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, si potrà arrivare fino a quattordici. Il ritorno allanormalità si avrà qualche giorno dopo, non appena termineranno le operazioni di bonifica e ripristino del terminal A". Ad annunciarlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine della riunione operativa organizzata e presieduta all'Fontanarossa. Un vertice voluto dal governatore per verificare personalmente la situazione dello scalo catanese dopo il rogo del 16 luglio che ne ha compromesso la funzionalità e affrontare le criticità legate alla parziale chiusura ...