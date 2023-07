Ladispoli | prorogata l’apertura dello sportello della Flavia Servizi per i condomini

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 luglio 2023)– “Invitiamo gli amministratori dio che ancora non lo abbiano fatto a concludere entro la fine di luglio la procedura di ottenimento dei tabulati delle letture di chiusura del contrattocon le utenzeali”. Con queste parole il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, ha annunciato chedell’ufficio amministrativo dell’idrico di, per evadere le richieste di database contenenti le misurazioni secondarie fatturate per l’ultimo periodo di competenza dalla partecipata, è statafino al 31 luglio 2023. “Le richieste – prosegue Moretti – devono essere inviate a mezzo pec a info@pec..it riportando ...