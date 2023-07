La Ztl di Roma e il popolo | quando il privilegio non è una colpa | ma lo può diventare

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023) Da novembre 2023 entrerà in vigore la nuova Fascia Verde acon divieto per mezzi “Euro 1,2 e 3” e la costruzione di cinquantuno varchi in giro per la città. Recenti, le deroghe messe in atto dopo le forti proteste che hanno scosso la capitale, arrivando ad esentare in un secondo momento, le auto a diesel Euro 4 e le auto a benzina Euro 3 con una serie di ulteriori eccezioni su autobus pubblici, veicoli della polizia, servizi per la gestione rifiuti ed altro. Ora la delibera dovrà passare al vaglio della Regione Lazio. Soddisfatti i consiglieri di maggioranza per la mediazione raggiunta tra il piano regionale per la qualità dell’aria e le numerose rimostranze dei cittadini. Ma partiamo dal principio, la manovra di modifica della nuova fascia verde è stata giustamente pensata per raggiungere degli obbiettivi di qualità dell’aria che l’agenda 2030 prevede e che ...