La vera storia di Ken | il fidanzato ufficiale di Barbie

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 luglio 2023) «1961: Mattel lancia Ken, ildi». Così l’azienda riassume la suain un documento del XXI secolo, poco prima che un colpo di scena promozionale sconvolgesse la coppia. Nel febbraio 2004, infatti, Mattel diffuse una notain cui Russell Arons, vicepresidente del marketing, comunicava la fine della relazione trae Ken, a malincuore. Arons si espresse per conto dei due, dichiarando che la loro scelta era definitiva anche se volevano restare amici. «Come molte altre star», si legge nel comunicato, «il loro amore da favola è arrivato al capolinea». Dove è finito il grande amore di, la bambola che ha rivoluzionato il mondo dei giocattoli? Cosa ha sbagliato Ken per non potere esaudire accanto a lei il sogno di una vita ...