La Talpa | Vladimir Luxuria prossima conduttrice del reality? Ecco come stanno davvero le cose

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo un’assenza di quindici anni, ilLatornerà su Italia 1 con la quarta edizione. La quarta stagione del format dovrebbe debuttare,annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, nel 2024, quasi certamente in primavera. Alla luce del grande entusiasmo del pubblico per il ritorno del tanto amatoprecedentemente condotto da Paola Perego, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni. Nello specifico, si è recentemente diffuso il rumor sul nome di chi sarà al timone de La. C’è chi ha sostenuto che la conduzione potesse essere affidata a Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, o a Gerry Scotti, confermato per lastagione televisiva alla guida di Lo Show dei Record, Caduta libera e Io Canto Generation. O ancora, Simona ...

... come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, la nuova edizione de Lasarà prodotta dalla RTI. Se le indiscrezioni saranno confermate, la conduzione del programma sarà affidata aLuxuria,...E, alla sua conduzione potrebbe esserciLuxuria! LaLuxuria alla conduzione del programma L'ultima edizione de Laè andata in onda più di dieci anni fa e, per il 2024, ......volta che è andato in onda anche se il concept di scovare appunto lasarà naturalmente salvaguardato. Capitolo conduzione : i piani alti di Cologno Monzese avrebbero messo gli occhi su...

La Talpa, Vladimir Luxuria verso la conduzione (Retroscena TvBlog) Tvblog

Vladimir Luxuria sembra non essere a conoscenza delle voci sul suo conto: non sarà lei la conduttrice de La TalpaSecondo TVBlog, sarà Vladimir Luxuria a nuova conduttrice de La Talpa, dopo l’ esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi ...