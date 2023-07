La Talpa | Vladimir Luxuria condurrà il programma? L’opinionista commenta lo scoop e dice cosa accadrà

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 25 luglio 2023) Mentre Piersilvio Berlusconi pattuglia i corridoi di Cologno Monzese alla strenua ricerca di poltrone da liberare e teste da far saltare, il palinsesto Mediaset viaggia spensierato tra le onde della rivoluzione. Una delle mosse di Piersilvio, nel suo andazzo vittoriano e in direzione ostinata e contraria rispetto alla condotta che fu paterna, è stata quella di riportare in auge alcuni vecchi prodotti che erano stati infilati nel cassetto delle cose vecchie. Tra questi ‘era La, reality al tempo condotto da Paola Perego che era stato chiuso prima che i reality prendessero una deriva trash completamente incontrollabile e che ha raggiunto il suo apice nell’edizione 2023 del Grande Fratello, impregnata di volgarità, maleducazione, cruenta e messaggi intrinsecamente violenti. Latorna in tv, scatta l’ipotesi...