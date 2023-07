La Talpa verso il ritorno a Mediaset | chi condurrà il reality

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Sedici anni dopo l'ultima volta, sui canalipotrebbe tornare uno deiche hanno più appassionato gli italiani all'inizio degli anni 2000: "La". Come già accaduto in passato, nel palinsesto della televisione di Pier Silvio Berlusconi è stato inserito il programma ma stavolta sembra destinato a tornare veramente. L'ultima edizione, risalente al 2008, era stata condotta da Paola Perego. Secondo il retroscena svelato da TvBlog, invece, dalle parti di Cologno Monzese starebbero sondando il terreno per portare Vladimir Luxuria al timone della trasmissione. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni "La" aveva trovato la disponibilità alla realizzazione da parte della società Fascino di proprietà di Maria De Filippi, che aveva anche optato sull'esperienza di Gerry Scotti per moderare la ...