La Talpa | ecco chi potrebbe essere la conduttrice | il nome che mette tutti d’accordo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 25 luglio 2023) Vladimir Luxuriade La? A quanto pare il programma dovrebbe tornare nel 2014 in onda su Italia 1, così come già anticipato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Vladimir Luxuria conduce La? Il retroscena Secondo TVBlog, l’opinionista de L’Isola dei Famosiprendere in mano le redini del programma che in passato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.