La strage degli alberi storici di Milano

(Di martedì 25 luglio 2023) .AGI - La tempesta ha abbattuto anche la memoria silenziosa di alcunidiverso i quali chi abita in questa città nutre una amore ostinato tanto da scendere in piazza quando le amministrazioni vogliono buttarli giù perché sono malati o pericolanti. Glidi Corso Plebisciti trafitti dalle sciabolate di vento a ben oltre i 100 all'ora nella notte custodivano una di queste storie di resistenza da raccontare. Nel 2015 sotto la spintaabitanti del quartiere la giunta approvò delle varianti al progetto della linea 4 della metropolitana, inaugurata qualche settimana fa, per salvarne almeno una parte. Tutti no: impossibile altrimenti scendere sottoterra per costruire la linea blu. Ma alcuni sì: tosti, con una corteccia dura e antica. Ed eccoli adesso giacere su un fianco, ...

Nel 2015 sotto la spinta degli abitanti del quartiere la giunta approvò delle varianti al progetto della linea 4 della metropolitana, inaugurata qualche settimana fa, per salvarne almeno una parte.

.AGI - La tempesta ha abbattuto anche la memoria silenziosa di alcuni alberi storici di Milano verso i quali chi abita in questa città nutre una amore ostinato tanto da scendere in piazza quando le amministrazioni vogliono buttarli giù perché sono malati o pericolanti. Nel video la rotonda di via Valsesia e via Lucca, dove alcuni alberi di grosso fusto hanno completamente ostruito la rampa di un garage