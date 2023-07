La storia di x com | dall’online banking al redirect a Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 25 luglio 2023) Un vecchio dominio, riacquistato sei anni fa. Oggi x.com rimanda direttamente a, con tanto di nuovo (e controverso) logo. Un tempo, però, dietro tutto ciò c’era un concetto molto differente. Si trattava di uno dei primi esperimenti di online, fondato proprio da Elon Musk. Poi il passaggio – dopo una fusione – a PayPal, prima dell’acquisizione da parte di eBay. Ma l’imprenditore di Pretoria non ha mai dimenticato quel suo “primo amore”, rientrando in possesso del dominio nel 2017. LEGGI ANCHE > Elon Musk rischia di non poter registrare il nuovo logo di? Dalla giornata di ieri, provando a digitare nel nostro browser x.com, avviene il(ovviamente automatico) alla piattaforma. Una scelta consapevole, quella di Elon Musk, che conferma quanto già fatto trapelare – ...