La storia di Honey | orsetto condannato all’ergastolo

(Di martedì 25 luglio 2023) Qualche mese fa è successo che un cucciolo d’orso è scivolato in un canalone, in alta montagna, nel Trentino. Mamma orsa ha provato ad aiutarlo a farlo risalire, ma il cucciolo, ferito gravemente, non è riuscito a muoversi a causa di alcuni traumi invalidanti. Mamma orsa, purtroppo, si è resa conto della gravità della situazione, ha preso l’altro cucciolo e si è allontanata, data la situazione ormai compromessa. Di lì a poco, però, passa da lì un guardiacaccia e vede il cucciolo d’orso esanime in fondo al canalone e avvisa il servizio forestale; la squadra di turno parte, coinvolgendo un veterinario esperto e giungono sul posto. Il veterinario esanima il cucciolo e decide che le ferite sono guaribili e le prospettive di salvare l’animale sono concrete. In Trentino, si sa, gli orsi li vogliono eliminare, quindi possibile che le direttive siano di lasciar perdere il cucciolo; tuttavia, ...