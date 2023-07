La società della neve | la terrificante storia vera dietro il film Netflix di J A Bayona

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 luglio 2023) Un incidente aereo e una lotta per la sopravvivenza: La- Society of the Snow (La Sociedad de la Nieve), scelto per chiudere la Mostra del Cinema di Venezia 2023, racconta ladel disastro del Volo 571. Con una curiosità: pur con una struttura diversa, anche la serie Yellowjackets è liberamente ispirata ai tragici eventi del 1972. Cosa ha in comune Ladi J.A.(titolo internazionale, Society of the Snow - La Sociedad de la Nieve) con la serie Yellowjackets? Un disastro aereo, la sopravvivenza e una. Sì perché il, scelto come titolo di chiusuraMostra del Cinema di Venezia 2023, racconta una ...