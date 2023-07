La Sicilia nella morsa degli incendi | chiuso anche l’aeroporto di Palermo

(Di martedì 25 luglio 2023) Continua l’emergenza climatica inUna regione isolata: questa la situazione dellacondi Cataniae oraquello di. Continuano a bruciare da ieri le montagne e le colline attorno al capoluogo della regione. Una lunghissima lingua di fuoco circonda la città, dalla zona orientale di Monreale fino al promontorio di Capo Gallo, che da un lato domina la borgata balneare di Mondello e dall’altro quella di Sferracavallo. Poi c’è la collina di Bellolampo, dove ha preso fuocola quarta vasca della discarica comunale facendo scattare l’allerta per il rischio diossina, e quella di contrada Inserra nei pressi dell’ospedale Cervello, che non è stato evacuato. La situazione ha così costretto le autorità a chiudere ...

Numerosi incendi hanno colpito Palermo e provincia nella notte, bloccando il traffico aereo e ferroviario e costringendo all'evacuazione di diverse case.E' agli sgoccioli l'ondata di caldo record che da quasi tre settimane ha colpito l'Italia. Da domani, infatti, le temperature, pur restando alte, si abbasseranno su valori medi per il periodo. (ANSA) ...