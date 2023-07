La Sicilia in fiamme | morta un’anziana Musumeci | “Sconvolgimento clima | situazione drammatica”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Laavvolta dalle. Le temperature record ( sfiorati i 48 gradi in alcuni punti) hanno facilitato i roghi che hanno interessato soprattutto le colline palermitane. 1.500 persone sono state evacuate, mentre a San Martino delle Scale èuna donna, Rita Pillitteri, di 88 anni. Le condizionitiche e il forte vento hanno impedito ai canadair di poter spegnere gli incendi. L‘autostrada Palermo-Messina rimasta bloccata, mentre l’aeroporto ha ripreso normalmente a funzionare. Il governo ha allertato, insieme alla protezione civile, l’arrivo di vigili del fuoco provenienti da altre regioni italiane. A Sagesta è stato incendiato un parco archeologico. Problemi e disagi anche nel messinese, con cinque case evacuate per leche si sono propagate. 86 roghi attivi in ...