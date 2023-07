La Sicilia brucia | oltre 43 incendi e caldo record | notte di paura a Palermo

(Di martedì 25 luglio 2023) La Protezione civile ha rilevato in43, roghi alimentati dalche a Priolo, nel Siracusano, alle 15 ha registrato la temperatura di 47,6 gradi, pareggiando quella di Catania, unper la città etnea. Anche al’Osservatorio astronomico ha registrato ildel calore, con 46,4 gradi, superando il picco che di 44,8 che si era verificato nel 1999. Ai disagi per glisi aggiungono backout elettrici. Un rogo si è sviluppato anche nel Parco minerario di Floristella-Grottacalda, nell’area che ricade nel Comune di Enna, dove la Protezione civile opera insieme a tre squadre giunte dalla Lombardia. Il presidente della Regionena, Renato Schifani, monitora la situazione, in collegamento con gli uomini cul ...

Palermo è assediata dagli incendi . Nel capoluogo sicilianoil monte Inserra, un ampio bosco che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il ...Protezione civile ha rilevato n...La mancata riforma del settore mostra tutti i suoi effetti negativi nei momenti più critici Palermo, 24 lug - Lae "i forestali del servizio antincendio si stanno facendo in quattro ...Non c'è tregua per laorientale: un'emergenza dopo l'altra. Il giorno dopo il black - out, la settimana inizia con la provincia di Siracusa in fiamme. Dal primo pomeriggio gran lavoro per Vigili del Fuoco, ...

La Sicilia che brucia: 43 incendi nell'isola lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

«Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi, che in Sicilia è in continua evoluzione. Sono in collegamento e aggiornamento con il coo ...La riserva di Capo Gallo, a Palermo, è in preda alle fiamme. Il costone che sovrasta una costa bellissima sta bruciando da ore, come mostrano le immagini di questo video. I… Leggi ...