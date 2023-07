La Sicilia bombardata | Musumeci ricostruisce il dramma dei civili nell’isola tra il ’40 e il ’43

(Di martedì 25 luglio 2023) Ex presidente della Provincia di Catania, poi della Regionee oggi ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nellooltre ad essere un politico esperto è un appassionato di storia, con particolare riguardo alle vicende della sua terra. Dopo aver realizzato nel 2002 a Catania il Museo storico dello sbarco ha dato ora alle stampe il saggio La, La popolazione dell’Isola nella Seconda guerra mondiale (1940-1943) edito da Rubbettino. Il bilancio del conflitto inLaè stata la prima terra europea nella quale sono sbarcati gli Alleati e la prima parte d’Italia ad uscire dalla tragedia della guerra. Il bilancio dei due anni e due mesi di guerra è stato molto pesante per ini. Prima i bombardamenti ...

...(frazione di Belluno) per discutere le possibili contromisure allo sbarco degli Alleati in. ... la città, mentre lui era a Socchieva, è stata per la prima volta pesantementedagli ...Ma la raf riceveva ordini anche dall'Ammiragliato, per il quale la Francia doveva esser... Il 10 luglio 1943 Roosevelt avvertì Pio xii che le truppe alleate erano sbarcate in, ...... Dwight Eisenhower dal momento dello sbarco inaveva detto chiaramente che nessun monumento ... Roma verràanche nel pomeriggio. Centinaia e centinaia di tonnellate di bombe devastano ...

Scrive Filippo Piccione sul libro di Nello Musumeci, "La Sicilia bombardata". Lo spunto per scrivere questa lettera me l’ha fornito la notizia riportata ...Il bombardamento di San Lorenzo a Roma, di cui ricorrono questa settimana gli 80 anni, può sembrare solo un piccolo granello di sabbia nell’insieme delle vicende belliche. Eppure ancora oggi è ...