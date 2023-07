'Se vivi in, ora non è sicuro', ha detto l'emittente in una dichiarazione, aggiungendo che stava lavorando per determinare i prossimi passi legali in risposta alla sua lista nera in. ...L'ufficio del procuratore generale russo ha dichiarato 'indesiderabili' inle attività delle strutture collegate all'emittente indipendente Dozhd Tv. 'Sulla base dei risultati dell'ispezione - si legge in una dichiarazione - l'ufficio del procuratore generale della ...(Per esempio: se la NATOguerra allaper quanto riguarda l'Ucraina - cosa che potrebbe accadere - allora l'America è automaticamente in guerra contro lae non è necessaria ...

La Russia dichiara Dozdh “indesiderabile”: vietato dare notizie e giornalisti a rischio carcere Globalist.it

Dynamic 2 Dopo l’annuncio, Dozhd ha affermato di aver adottato misure per salvaguardare i telespettatori russi da procedimenti penali, tra cui l’annullamento degli abbonamenti esistenti e la ...Mosca, 25 lug. (Adnkronos) - L'ufficio del procuratore generale russo ha dichiarato "indesiderabili" in Russia le attività delle strutture collegate all'emittente indipendente Dozhd Tv. "Sulla base de ...