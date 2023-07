La realtà è più importante dell’idea La missione per i profughi siriani di Mourad

Leggi su formiche

(Di martedì 25 luglio 2023) È molto difficile dare conto di una serata trascorsa con padre Jacques, il cofondatore con Paolo Dall’Oglio della Comunità di Deir Mar Musa, il prete sequestrato dall’Isis fino alla sua rocambolesca fuga, l’odierno arcivescovo di Homs da quattro mesi. Il suo ragionamento sulla Siria è stupefacente perché non assolve nessuno dalle colpe evidenti per lo stato in cui vivono i, in patria e molto spesso in esilio. Ma non è la condanna per questo o quello che oggi lo interessa. Questo lo trova, a mio avviso, una forma di narcisismo da parte nostra. Serve ancora strillare, sembra domandarsi dietro le pieghe di tanti racconti sui vecchi e i nuovi guasti che tormentano iabbandonati da tutti. I guastili ha denunciati per oltre un decennio, e li ha conosciuti da quando è nato. L’incontro con il ...