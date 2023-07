La proposta indecente degli arabi a Kylian Mbappé | choc | quanto mettono sul piatto

(Di martedì 25 luglio 2023) Il Psg ha accettato l'offerta per, e vorremmo ben vedere. Trecento (sì, 300) milioni sono uno sproposito per chiunque, figuriamoci per un giocatore con il contratto in scadenza tra un anno e ormai deciso a non rinnovarlo. Ladei dirigenti dell'Al Hilal da un lato è un favore ai “nemici” qatarioti che detengono il Psg, dall'altro è un modo per dimostrare al mondo che l'a sta per surclassare i vicini di casa freschi di Mondiale. Il principe qatarino se ne è fatto una ragione e sta già organizzando il post-, promettendo 100 milioni al Tottenham per Kane, su cui da tempo lavora il Bayern Monaco, mentre valuta le strade per tutelare la propria immagine: i legali del club parigino stanno valutando il contratto del fuoriclasse francese per citarlo in giudizio per inadempienza. Ma anche lo stesso ...

... cosa ne so che Greta Gerwig non ha preso una bambola di gomma e ne ha fatto possente metafora Peggio: lo so senza averlo visto, perché " esattamente come anche senza avere visto ""...Dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata una nuova: l'offerta per Fabinho, dal Liverpool, è di 40 milioni di euro ma potrebbe non bastare alla chiusura dell'affare. La legge dell'...I francesi lo valutano 60 milioni, cifra alta ma non irraggiungibile per la Juve, soprattutto se dovesse arrivare unaper Vlahovic, che peraltro guadagna di più. Intanto è ...

Rinviare il Salario minimo. Proposta indecente di Meloni | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

I francesi si inseriscono nella corsa al bomber degli Spurs e i tedeschi puntano forte sul giocatore dell'Eintracht Francoforte ...Non ci sono vie di mezzo. E, allora, perché non fare al Principe del Qatar una proposta indecente Un bel mucchio di soldi, due piccioni con una fava: il campione in carica sull’”elettrica” e, di ...