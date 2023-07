La Promessa Anticipazioni 26 luglio 2023 | Jimena scopre Jana e Manuel insieme e decide di

(Di martedì 25 luglio 2023) Scopriamoledella puntata de Lain onda il 26su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano chetroveràstretti in un dolce abbraccio. La ragazza sarà furiosa e se ne vorrà andare dalla tenuta ma il Lujan...

... ma anche fornire ulteriorisul prossimo flagship. La curiosità e l'entusiasmo del ... La notizia che ha destato più clamore, tuttavia, riguarda ladi una ricarica ultra - rapida ...... Nuceria Summer Camp: inizia l'estate per 400 bambini 25 LuglioTVBeautiful: la puntata di oggi 25 luglio 25 LuglioTVLa: la puntata ...La: Ledell'episodio di oggi 25 luglio 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 25 luglio 2023 - Mauro gelerà Leonor . Il cameriere cercherà di convincere la marchesina ...

"La Promessa" su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

Minaccia la nipote di raccontare tutto ai suoi genitori. Di conseguenza, lei lo supplica di non farlo. Gli promette di essere sempre onesta, d’ora in avanti. Nel frattempo, Diana è arrabbiata con Leo ...Il 24 Luglio 2023, su Canale 5, a partire dalle 14.45 va in onda una nuova puntata de La Promessa. La tv soap spagnola, ormai, sta diventando un vero e proprio… Leggi ...