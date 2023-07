'La' è un festival ideato e organizzato dall'associazione Pyramid e sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Radicofani. Si comincerà sabato ...... frutto di un raffinato lavoro di cernita delle lettere inviate da donne alla 'piccola' di ... È un libro di voci non finzionali, che non sono il frutto di un'evocazione. Infine le sue ...... ha legato storie e idee, ha introdotto testi e musiche (con una competenzache in molti ...Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di...

“La Posta Letteraria”: a tu per tu con molti autori di libri Globalist.it

Ultimo appuntamento di questa prima giornata sarà invece quello con Antonio Monda, previsto per le 18:00, giornalista, scrittore e direttore artistico della Festa del Cinema di Roma che per questa ...Sabato 29 e domenica 30 luglio 2023 tornano a Radicofani (SI) sotto il patrocinio del Ministro della Cultura, della Regione... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...