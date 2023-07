(Di martedì 25 luglio 2023) Unadisovrastaa causa degli incendi che per ore hanno circondato la città, come mostrano queste immagini giratedei carabinieri che ha sorvolato la città, Mondello ...

Unadisovrasta Palermo a causa degli incendi che per ore hanno circondato la città, come mostrano queste immagini girate dall'elicottero dei carabinieri che ha sorvolato la città, Mondello e ...Le alte temperature 'unitamente alla presenza digenerato dai numerosi incendi, potrebbero ... Una grossanera si è alzata dall'area della concessionaria ma l'incendio è stato domato Vai alla ...Chiusa l'autostrada Siracusa - Catania Anche a Belpasso si segnala un rogo presso il villaggio Ginestre ed unadisignificativa si alza tra Cannizzaro e Vampolieri. In via Palermo, a ...

La nube di fumo sopra Palermo vista dall'elicottero Tiscali Notizie

Palermo, 25 lug. (askanews) - Una nube di fumo sovrasta Palermo a causa degli incendi che per ore hanno circondato la città, come mostrano queste immagini girate dall'elicottero dei carabinieri che ha ...Forti venti propagano il fuoco, Comuni limitrofi avvolti dalle nubi di fumo. Una serie di vasti incendi minacciano la Sicilia, con Oliveri in prima linea ...